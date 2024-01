Impianti di potabilizzazione fermi a Sestu, per tutta la giornata di oggi. Lo annuncia il Comune con un comunicato, spiegando che per dei lavori di manutenzione programmata da parte di Abbanoa sarà necessario spegnere l’impianto. I lavori dureranno fino alle 16 e non dovrebbero verificarsi disagi tranne nei quartieri più alti e nelle ore più tarde, grazie all’accumulo di acqua nei serbatoi. Inoltre nei prossimi giorni dai rubinetti potrebbe sgorgare acqua un po’ torbida.

RIPRODUZIONE RISERVATA