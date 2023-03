Pota gli alberi, vigili multano  un oristanese 

Milano. Una multa da 50 euro per aver innaffiato e potato le piante collocate dal Comune per abbellire il quartiere dove abita. O, più precisamente, «per aver fatto interventi colturali sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione comunale». È la multa che si è visto appioppare Antonio Pinna, 70 anni di Oristano, da anni residente a Milano. «Vedevo le piante abbandonate e andavo lì e le potavo», si è difeso il pensionato.

«Già a ottobre – ha spiegato – c'era carenza di acqua, alcuni arbusti sono secchi e finora non è mai venuto nessuno del Comune». Proprio per questo Pinna ha deciso di dare il suo contributo per la cura del verde di piazza Pratocentenaro. Ma i vigili hanno notato il 70enne al lavoro e sono stati irremovibili: «Mi hanno chiesto perché fossi sull'albero a tagliare i rami secchi con le forbici e se avevo l'autorizzazione. Io non l'avevo e, dunque, ero in torto. Pagherò la multa, magari con l’aiuto di altre persone. In molti infatti mi hanno detto che mi aiuteranno con una colletta».

