Posto fisso di polizia, personale dimezzato 

«In 13 anni il personale del posto fisso di polizia di Porto Torres si è dimezzato. Allo stato attuale l’ufficio ha 12 dipendenti: un ispettore, un sovrintendente e gli agenti assistenti». A denunciare la grave carenza di organico nella sede turritana sono i segretari provinciali del sindacato di polizia Massimiliano Pala, Angelo Chessa e Alessandro Cosso. Hanno inviato una lettera alla prefetta Grazia Lo Fauci e al questore Claudio Sanfilippo per segnalare le problematiche legate alla continua riduzione di personale a fronte di un incremento della mole di lavoro. «Un dipendente andrà in pensione a dicembre – aggiungono i sindacati – un altro raggiungerà l’agognata quiescenza il primo maggio 2025, mentre un altro collega andrà in pensione nel novembre del prossimo anno». Tutto questo nonostante nel corso del 2023 siano stati rilasciati 32 visti di transito a cittadini stranieri e 558 shore pass, di cui 2 cumulativi di navi da crociera, e circa 150 controlli per ciascuno. Il posto fisso di polizia è uno degli uffici che rilascia più visti relativi al traffico mercantile in ambito regionale, come autorità preposta al programma nazionale sanità marittima, dal luglio 2023 ad oggi, ha processato 600 nominativi.

