Posto da funzionario, ammessi i 72 candidati 

Sessantadue candidati in corsa per un posto da funzionario nel Comune di Quartucciu. Una valanga di curriculum e di candidature arrivati in Municipio entro lo scorso 2 aprile, scadenza fissata per presentare le istanze di partecipazione al concorso per un contratto a tempo pieno e indeterminato come funzionario amministrativo. Per ora c’è l’ammissione con riserva di tutti, in attesa dei test scritti e orali, mentre la verifica delle dichiarazioni sarà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria finale. (f. l.)

