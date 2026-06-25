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Isili.
26 giugno 2026 alle 01:23

«Posti letto occupati senza motivo» 

Il cappellano don Demurtas e i problemi dell’ospedale San Giuseppe Calasanzio 

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Un detenuto, dimesso, non trova sistemazione per problemi burocratici; un cittadino nordafricano ha provato, tramite i vertici sanitari, a regolarizzare la propria posizione, ma non vi è riuscito. E altri esempi potrebbero essere fatti. All’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili sono diverse le storie simili. Vicissitudini che riguardano le corsie dei reparti, i servizi, magari i cantieri interrotti a metà che hanno stravolto l’accesso. Tutte vicende che vedono al centro uomini e donne e il loro diritto alla salute. Situazioni che il cappellano don Antonio Demurtas vive in prima persona e denuncia per farle venire alla luce. Come quelle che riguardano la permanenza nel reparto di Medicina di pazienti che non ne hanno più necessità.

Due casi

Per esempio quel carcerato trasferito nel presidio sanitario perché bisognoso di cure. Ora le sue condizioni cliniche sono migliorate e non ha più necessità del ricovero, così la dirigenza ospedaliera «e i servizi competenti si sono impegnati nella ricerca di una sistemazione dignitosa», sottolinea il sacerdote, trovandola nei giorni scorsi: l’uomo «è stato accompagnato» nel nuovo alloggio «ma al momento dell’arrivo è dovuto tornare indietro perché non erano stati perfezionati alcuni adempimenti amministrativi». E poi c’è il migrante maghrebino: anche lui non aveva più ragione di stare in ospedale, così si è cercato di sistemare tutti i suoi documenti per regolarizzarne la posizione. Eppure, nonostante l’impegno della struttura sanitaria, è ancora ricoverato. «Non si tratta di attribuire responsabilità a qualcuno», ha detto il cappellano, «resta però una domanda che non possiamo eludere: che cosa accade quando una persona non ha più bisogno dell’ospedale ma non trova ancora una risposta adeguata sul territorio?».

Le conseguenze ricadono su tutti. Posti letto che potrebbero essere destinati a pazienti con necessità cliniche urgenti rimangono occupati per settimane o mesi.

Casa di Comunità

E poi c’è la Casa di Comunità. «Abbiamo sempre auspicato che nuovi modelli organizzativi e di presa in carico potessero ampliare le garanzie di un ospedale efficiente», sostiene Luigi Pisci, portavoce del comitato “Sanità bene comune”, ma «questa rete di servizi articolata non è mai esistita e oggi per ritardi e disorganizzazione si rischia un’ulteriore zavorra».

L’azienda

Posizione non condivisa dalla Asl, secondo cui «i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza il 25 maggio e, già il 27, è stata formalizzata la riconsegna parziale di alcune aree per consentire la progressiva attivazione dei servizi». Così sarebbero stati resi disponibili, in tempi ridotti, gli spazi necessari all’avvio delle attività sanitarie, assicurando al contempo la prosecuzione delle previste opere residue. La Casa di Comunità ha due ambulatori, oltre a uno spogliatoio e a servizi igienici per personale, pazienti e familiari. Vi fanno riferimento «medici e infermieri del Distretto sanitario» e ci sono «i servizi amministrativi tra cui gli uffici Ticket, Cup e Sportello unico di accesso», spiegano dalla Asl. Da dove poi assicurano: i servizi aumenteranno nelle prossime settimane con ulteriori locali e personale.

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