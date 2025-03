Posti letto occupati per mesi in ospedale

Lunghi ricoveri e dimissioni difficili stanno diventando una costante anche nel reparto di medicina dell’ospedale “San Giuseppe Calsanzio” di Isili. Almeno tre o quattro posti letto sono occupati costantemente da persone che rimangono ricoverate vari mesi. Una situazione che secondo i più giustificherebbe il progetto di dare vita proprio nel nosocomio del Sarcidano a un reparto di lungodegenza: progetto che peraltro sarebbe già finanziato e in attesa di realizzazione. «Quando questo reparto verrà finalmente avviato – dice il sindaco Luca Pilia – consentirà di risolvere i problemi e le criticità causate dai lunghi ricoveri. Inoltre l'aumento dei posti letto garantirà un servizio più rispondente alle esigenze del territorio».

Popolazione anziana

Il crescere della popolazione anziana nelle zone interne è un dato di fatto che non può non influenzare le scelte in tema di salute. I pazienti definiti come “dimissioni difficili” molto spesso provengono dal “Santissima Trinità” di Cagliari e vengono gestiti da un sistema di tipo hub & spoke che indica un modello di gestione di patologie complesse: data la grande affluenza di cittadini al presidio di via Is Mirrionis, i pazienti trattati e stabilizzati che non possono essere subito dimessi vengono inviati a Isili. Sono anche persone che spesso non godono del supporto familiare o per i quali sono già in corso tutte le pratiche per la sistemazione in una residenza per anziani o una comunità integrata.

Proprio per accelerare questo processo, anche al “San Giuseppe” è attivo il Cot (Centro operativo territoriale) dove lavorano degli infermieri che gestiscono i rapporti tra famiglia, ospedale e Rsa o comunità integrate. «Queste persone – spiega l’ufficio stampa della Asl di Cagliari – pur avendo necessità di un periodo di stabilizzazione clinica più o meno breve prima della dimissione, non possono essere dimesse per varie problematiche socio-sanitarie (mancanza di posti letto nelle strutture territoriali, assenza di una rete familiare, difficoltà a sostenere i costi di un inserimento nelle strutture territoriali)». In alcuni casi in attesa che si risolvano tutte le varie difficoltà, la durata del ricovero si protrae anche per alcuni mesi.

Le conseguenze

«Una degenza eccessivamente prolungata – aggiunge Pilia – in­fluenza significativamente l'economia e l'organizzazione del lavoro e incide sul rendimento stesso dell'ospedale». Ma secondo la Asl, il reparto di lungodegenza non può sopperire a tutte le criticità: «I ricoveri in questo tipo di reparto – fa sapere l’ufficio stampa – non possono sopperire alla carenza di posti nelle strutture territoriali o essere una soluzione a problematiche di tipo sociale».

Confida nella creazione del reparto di lungodegenza anche il Comitato Sanità Bene Comune proprio per allegerire il carico del reparto di medicina. «È un progetto vecchio di tre anni – ricorda la portavoce Gabriella Serra – che potrebbe dare delle risposte».

