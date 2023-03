Posti letto occupati, pazienti nei corridoi 

«La situazione del reparto di Medicina generale del Brotzu è catastrofica. Occupati tutti i posti letto, pazienti posizionati nei corridoi anche con trasfusioni in corso». La denuncia parte da Gianfranco Angioni, segretario regionale dell’Usb, che chiede venga attivata subito un’unica cabina di regia regionale per i ricoveri di tutte le specialistiche e si dice pronto a proclamare lo stato di agitazione. «Basta con lo scaricabarile, la mancanza di una programmazione regionale dei ricoveri ha conseguenze devastanti dal punto di vista organizzativo verso tutti i reparti, con inevitabili ripercussioni sul personale infermieristico, oss e verso tutti gli operatori, oramai stremati dai carichi di lavoro, da stress correlato e dalle precarie condizioni di sicurezza», scrive in una lunga nota in cui parla di «una situazione intollerabile, in quanto si mettono a rischio i diversi processi assistenziali, con il reale pericolo di rischio clinico anche per l'eventualità di emergenze rianimatorie», sottolinea.

«Oltre a chiedere insistentemente l'incremento delle dotazioni organiche di infermieri e oss per tutti i reparti, abbiamo più volte sollecitato l'amministrazione a predisporre tutte le misure indispensabili a tutelare operatori e pazienti. Nella catena del comando ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Trovare soluzioni è un impegno dovuto verso gli operatori, ma soprattutto verso i pazienti». Intanto il sindacato ha inviato un’informativa allo Spresal. (sa.ma.)

