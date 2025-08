Posti letto, lo spreco degli ospedali sardi 

Nei convegni li chiamano bed-blocker. Letteralmente, coloro che bloccano i letti. Sono pazienti che, cartella clinica alla mano, possono essere dimessi. Perché la fase acuta, quando la patologia richiede trattamento medico, è conclusa. Ma nessuno di loro ha un posto dove andare. Non una rete familiare che li assista a casa né una Rsa o una lungodegenza. Quindi vengono tenuti in ospedale. Un gigantesco spreco di soldi, «da milioni di euro ogni anno», dice Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale.

Caso Cagliari

Agus ha raccolto i numeri dei bed-blocker. E ha fatto i conti, sulla Città metropolitana di Cagliari. Le stime su Sassari, invece, le ha ricostruite Carlo Usai, dirigente medico internista e presidente di Fadoi, la Federazione che rappresenta la categoria. «Nell’area vasta del capoluogo – spiega Agus – ogni giorno oltre settanta pazienti restano ricoverati pur potendo essere dimessi. Ma nel territorio non ci sono alternative all’ospedale. Nemmeno l’assistenza domiciliare (la Sardegna è ultima in Italia per nuove attivazioni con il progetto nazionale del Pnrr). Un impatto pesante per tutto il sistema». Il capogruppo dei Progressisti ha quindi recuperato il costo dei ricoveri. «In un reparto, la spesa di 450 euro al giorno. Si scenderebbe a 150 negli ospedali di comunità, a 100 nelle Rsa». Il conto finale «raggiunge gli otto milioni di euro l’anno – sottolinea Agus –. Risorse pubbliche che potrebbero essere spese diversamente».

A Sassari

Nei presidi sanitari del Nord-ovest non va meglio. Usai, prendendo spunto dal lavoro di Agus, ha sommato «una cinquantina di pazienti che ogni giorno non avrebbero bisogno di stare in ospedale. Per di più in strutture hub, ovvero nei poli sanitari che dovrebbero occuparsi di alta specializzazione», sottolinea il presidente di Fadoi. Il costo su Sassari lievita sino a sei milioni. Che sommati agli otto di Cagliari fanno una cifra importante. «Su cui si potrebbe intervenire in tempi rapidi». Invece nulla. La politica sogna i grandi progetti tipo il San Raffaele sardo, ma dimentica di volare basso, con correttivi quotidiani che potrebbero davvero far cambiare marcia all’assistenza sanitaria nell’Isola.

Come intervenire

Agus una soluzione la mette sul tavolo. «Occorre agire come se fossimo durante un’emergenza. Nel periodo Covid, in poco tempo furono attrezzati interi ospedali dislocando provvisoriamente altrove alcune strutture. Bisogna fare lo stesso con i reparti per i post acuti, la cui assenza nel territorio, a fronte di un reale fabbisogno di ricoveri, rischia di avere un impatto peggiore della pandemia. Si inizi a ragionare sui tanti presidi chiusi o depotenziati in città: penso al Binaghi, ma non è il solo a poter ospitare i bed-blocker». Agus guarda anche al Comune di Cagliari che «ha dato la disponibilità per attivare percorsi di assistenza extra ospedaliera». Usai, ugualmente come risposta a livello locale, pensa alle «case protette, strutture intermedie tra Rsa e case di riposo».

Il grande vuoto

Ogni ragionamento riporta sempre lì. Alla medicina territoriale che non c’è. «I bed-blocker – continua Agus – fanno abbassare la qualità dell’assistenza, oltre a mettere sotto pressione medici, infermieri e oss che già lavorano con carichi non più sostenibili. Potenziando l’offerta socio-sanitaria sul territorio, insieme ai Comuni, si investirebbe tre per risparmiare dieci. L’assestamento di bilancio in discussione in questi giorni in Consiglio regionale è la miglior occasione per pensare a un Piano emergenziale e finanziarlo». Anche perché negli ospedali sardi – è l’altra faccia della medaglia – «non sono mai stati attivati i posti letto per post acuti», dice Agus. Con altri numeri alla mano: «Sulla Città metropolitana di Cagliari la Rete ospedaliera, nel pubblico, ne prevedeva 195; su Sassari 115». Usai ricorda che «Al Santissima Annunciata funzionavano ventisei posti letto, chiusi tre anni fa. I venti della lungodegenza ad Alghero non sono mai stati attivati, malgrado la struttura sia pronta. Tutto fermo pure a Thiesi e Ittiri». Anche questa è la sanità sarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA