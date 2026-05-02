Posti letti tagliati, dietrofront dell’Asl di Cagliari 

Sospeso il provvedimento della Asl di Cagliari riguardante l’attivazione di nuovi posti di lungodegenza presso il reparto di medicina dell’ospedale san Giuseppe di Isili a scapito dei posti letto per gli acuti. Una revoca che non è stata formalmente ufficializzata dall’azienda ma che ha incontrato il plauso degli amministratori. «Accogliamo con favore», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «la decisione della Asl, per la quale attendiamo l’ufficialità, di tornare sui proprio passi, era un provvedimento che non potevamo tollerare e che abbiamo contestato con forza».

Il taglio dei posti letto proposto dalla Asl prevedeva una ridimensionamento del numero disponibili per le acuzie da 20 a 5 per dare spazio alla lungodegenza. Una decisione contestata anche perché calata dall’alto senza il coinvolgimento del territorio.

«La revoca mette in luce l’importanza di coinvolgere sempre il territorio e chi lo amministra», ha aggiunto il sindaco, «continueremo a vigilare affinché il San Giuseppe venga potenziato e non depotenziato, la sanità di prossimità non è un valore negoziabile».

Una decisione accolta con riserve da parte del Comitato Sanità Bene Comune. «La revoca annunciata», ha detto il portavoce Luigi Pisci «non lenisce le nostre preoccupazioni sull'urgente necessità di un tavolo tecnico-territoriale sulla riorganizzazione e rilancio dei servizi ospedalieri e sanitari in generale. Soprattutto non mitiga i nostri dubbi sulla qualità della governance sanitaria in questo momento: chi decide e in virtù di quali cognizioni e obbiettivi?».

La revoca del provvedimento ha scongiurato il temuto effetto domino su tutta la struttura, pertanto la medicina resterà operativa. (s. g.)

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