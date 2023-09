Posti finiti nel canile, appello alle adozioni: «Ormai è emergenza» 

È di nuovo emergenza sovraffollamento nel canile comunale di via Po. La struttura è al completo e ospita attualmente 158 cani raccolti dal ciglio della strada o mentre vagavano in campagna, abbandonati al loro destino, trattati come merce da smaltire. Un fenomeno, quello dell’abbandono, che durante la stagione estiva diventa una vera e propria piaga.

L’allarme

«Il canile è pieno, abbiamo pochissimi posti per ospitare altri cani e questi posti li riserviamo a cuccioli o cani gravemente feriti. Abbiamo avuto parecchie segnalazioni di abbandono in questi mesi, sia di cani adulti vaganti sia di cucciolate», racconta Gianna Coppa, direttrice e veterinaria del canile. «In questo periodo riceviamo tante segnalazioni da parte dei turisti che nelle case di villeggiatura trovano diversi abbandonati e non sanno come comportarsi, quindi chiamano noi per ospitarli».

Il fenomeno deriva da problematiche sociali, lavorative e familiari. «Abbiamo riscontrato una grossa difficoltà nella gestione del cane, legata principalmente a problematiche sociali. Il fenomeno dell’abbandono non riguarda chi va in vacanza, che in genere ha sempre un piano B per il proprio cane. Qui arrivano cani curati ed educati, fattori tipici di un animale tenuto a casa, di proprietà, ma senza microchip, ed è difficile rintracciare il proprietario. Il fenomeno è molto complesso, il cane è una grossa responsabilità, anche la sua educazione, il microchip è obbligatorio. Molti prendono i cani da cuccioli ma non li seguono e non li accudiscono, ritrovandoli da adolescenti con problematiche di adattamento».

Appello alle adozioni

L’altro problema è che le richieste di adozioni sono principalmente rivolte ai cani ancora cuccioli e di piccola taglia, mentre per i cani più grossi e anziani è difficile trovare una sistemazione. «Abbiamo diverse richieste, ma sono tese soprattutto ai cani di piccola o media taglia», conferma Gianna Coppa «perché chi vive in appartamento crede che sia più facile la gestione. Ma la maggior parte dei cani che abbiamo qui sono di media grossa taglia, che hanno esigenze di vita diverse rispetto a quelli più piccoli». Da qui l’appello a dare una casa anche ai cani più anziani: «Abbiamo poche richieste ma sproniamo sempre a pensare anche ai cani grandi e anziani perché danno tante soddisfazioni».

