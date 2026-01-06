Posti esauriti per eroCaddeo a Milano, si va in replica 

Dopo il grande concerto alla Fiera di Cagliari (poi Golfo Aranci e Carbonia con oltre 12.000 presenze complessive) primo tour e primo sold out per eroCaddeo che, a un mese dalla finale di X Factor, inizia il nuovo anno nel migliore dei modi. Dopo l'annuncio delle sei date di aprile sui palchi dei club più importanti d’Italia («Questo è il mio regalo di Natale, per voi e per me») in meno di dieci ore Damiano Caddeo ha registrato il tutto esaurito alla Santeria Toscana di Milano. Ed è già bis.

Doppia data dunque nella capitale della moda per il 27enne di Sinnai, il 20 e 21 aprile, mentre la prima tappa del live tour organizzato e prodotto da OTR Live sarà a Bologna il 7 aprile, tre giorni dopo a Napoli, il 13 a Torino, la città in cui vive, il 15 a Roncade, in provincia di Treviso, e chiusura a Roma il 24 aprile.

Sono nove invece gli appuntamenti instore per incontrare da vicino i fan: il 13 gennaio a Cagliari al Mondadori Bookstore, Via Roma, ma anche Torino, Reggio Emilia, Padova, Brescia, Milano, Roma, Molfetta (Bari) e Pomezia (Roma).

Sempre più vicina l'attesa uscita dell'album "scrivimi quando arrivi (punto)", fuori per Atlantic Records e Cvlto Music Group venerdì 9 gennaio. Da lunedì è stata diffusa in anteprima la tracklist con i dodici brani che ascolteremo. Non mancano i cinque del precedente e omonimo Ep: l'ormai inno di Cagliari, "Luglio", impreziosito dalla versione acustica, e poi "Parlo ancora di te", "Metti che domani te ne vai", "Cani" e "Cinque minuti". C'è "Gravità zero", il primo singolo uscito dopo la vittoria del Radiolina Contest, "Odio il caffè", l'inedito che aveva spoilerato al concerto del 23 dicembre nella sua Cagliari, e una bonus track di tutto rispetto, il capolavoro "No potho reposare" che ormai ha fatto suo. Un altro regalo? Due versioni di "Punto", il singolo rimasto stabile nella Top 50 Italia di Spotify per oltre un mese confermandosi come l’inedito più streammato di X Factor e uno dei brani più ascoltati del momento in Italia. (a. d. e.)

