Posti di lavoro nella mensa messi in salvo 

È sfociata ieri in un sit-in davanti al municipio l’agitazione di 8 dipendenti del servizio della mensa scolastica di Villamassargia, le quali, per via del subentro dal prossimo lunedì del nuovo gestore Ladisa Srl, rischiavano il posto di lavoro.

Tutelate dal sindacato UilTucs, per il quale era presente la segretaria regionale Silvia Dessì, le dipendenti, 7 addette alle distribuzioni dei pasti e un autista (tutti massargesi tra i 40 e i 59 anni e con anzianità di servizio dai 2 ai 24 anni) temevano di perdere il posto anche perché, oltre all’assenza di rassicurazioni in merito, per il momento la Ladisa Srl non sfrutterà il centro di cottura di Villamassargia ma quello di Carbonia, da dove i pasti viaggeranno per le scuole di Villamassargia. Insomma, il loro ruolo sembrava non essere più necessario. La svolta, anche se mancano ancora le firme, è arrivata al termine di una lunga riunione nell’ufficio della sindaca Debora Porrà che dice: «Ci faremo carico della continuità occupazionale. Tuteleremo le clausole solidali per l’ottenimento delle quali mi sono personalmente battuta».

In pratica, per tenere in piedi la stessa pianta organica le dipendenti dovranno occuparsi anche di altre mansioni. Le stesse e il sindacato si sono detti soddisfatti: «Ricevute le rassicurazioni opportune, - dice Silvia Dessì - siamo disponibili a proseguire le procedure per il cambio di gestione».

RIPRODUZIONE RISERVATA