VaiOnline
Villamassargia
09 ottobre 2025 alle 00:39

Posti di lavoro nella mensa messi in salvo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È sfociata ieri in un sit-in davanti al municipio l’agitazione di 8 dipendenti del servizio della mensa scolastica di Villamassargia, le quali, per via del subentro dal prossimo lunedì del nuovo gestore Ladisa Srl, rischiavano il posto di lavoro.

Tutelate dal sindacato UilTucs, per il quale era presente la segretaria regionale Silvia Dessì, le dipendenti, 7 addette alle distribuzioni dei pasti e un autista (tutti massargesi tra i 40 e i 59 anni e con anzianità di servizio dai 2 ai 24 anni) temevano di perdere il posto anche perché, oltre all’assenza di rassicurazioni in merito, per il momento la Ladisa Srl non sfrutterà il centro di cottura di Villamassargia ma quello di Carbonia, da dove i pasti viaggeranno per le scuole di Villamassargia. Insomma, il loro ruolo sembrava non essere più necessario. La svolta, anche se mancano ancora le firme, è arrivata al termine di una lunga riunione nell’ufficio della sindaca Debora Porrà che dice: «Ci faremo carico della continuità occupazionale. Tuteleremo le clausole solidali per l’ottenimento delle quali mi sono personalmente battuta».

In pratica, per tenere in piedi la stessa pianta organica le dipendenti dovranno occuparsi anche di altre mansioni. Le stesse e il sindacato si sono detti soddisfatti: «Ricevute le rassicurazioni opportune, - dice Silvia Dessì - siamo disponibili a proseguire le procedure per il cambio di gestione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 