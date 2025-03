Posti di lavoro in cambio di voti. Promesse pre-elettorali per cercare di spianare la scalata al Consiglio regionale a uno dei tantissimi candidati nella circoscrizione di Oristano nel febbraio 2024. Metodo piuttosto disinvolto per raccattare preferenze che è finito al centro di un’inchiesta della Procura: 15 persone sono indagate per violazione dell’articolo 96 del Testo unico delle Leggi elettorali, sul libero esercizio del diritto di voto. Il primo nome a finire sul registro degli indagati sarebbe quello di Maria Immacolata Orrù, 61 anni di Sassari, che secondo gli inquirenti avrebbe messo in piedi un sistema per procurare consensi al marito Gian Carlo Serra, ex consigliere comunale di Sassari, candidato nella lista dell’Udc. Sull’indagine c’è massima riservatezza, gli accertamenti sono in corso e non si escludono ulteriori sviluppi.

L’indagine

Tutto è iniziato oltre un anno fa. Clima elettorale caldissimo, centinaia di candidati in campo per cercare di strappare il lasciapassare per l’Aula di via Roma. Come sempre vengono organizzate riunioni per illustrare i vari programmi ma gli incontri promossi da Maria Immacolata Orrù non sono sfuggiti né agli altri candidati (c’erano state anche diversi esposti e segnalazioni) né soprattutto agli uomini della Digos, guidati dalla commissaria capo Federica Sanna. Secondo gli inquirenti, la 61enne con una rete di collaboratori avrebbe ripetutamente chiamato a raccolta disoccupati o persone in difficoltà economica: riunioni sempre molto partecipate in cui creare conoscenze e parentele (per ampliare il più possibile bacino di voti) che si chiudevano con la promessa di un lavoro sicuro in una struttura per anziani o altri benefici in cambio di una croce nella scheda elettorale accanto al nome del marito. Gli impegni presi, nonostante il pacchetto di oltre 900 preferenze, non solo non sono bastati a Serra per arrivare in via Roma ma sono sfociati in un terremoto giudiziario.

L’attività

L’inchiesta è stata lunga e complessa. Sono state sentite numerose persone, acquisiti atti ed effettuate perquisizioni in uffici e sedi elettorali, sono stati sequestrati diversi atti e un telefonino. Circa un anno fa l’iscrizione nel registro degli indagati di Maria Immacolata Orrù, assistita dall’avvocato Giancarlo Frongia. Le indagini, non ancora concluse, hanno permesso di approfondire l’attività escogitata dalla donna che «aveva predisposto, diretto e coordinato una capillare rete di collaboratori, distribuiti in tutto l’Oristanese, che nel contesto delle elezioni del Consiglio regionale hanno contribuito consapevolmente al progetto della donna, agevolando e rafforzando il raggiungimento del suo obiettivo illecito» si legge in una nota della Questura. E così quindici persone sono indagate in concorso per la violazione dell’articolo 96 del Testo unico delle Leggi elettorali «per aver promesso posti di lavoro ed altri vantaggi a persone bisognose in cambio della loro promessa di voto a favore del candidato indicato» concludono dalla Questura.

RIPRODUZIONE RISERVATA