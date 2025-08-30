VaiOnline
Polizia di Stato
31 agosto 2025 alle 01:05

Posti di blocco sul lungomare: 300 identificati  

Cento veicoli controllati e oltre 300 persone identificate.

È il bilancio della massiccia attività di prevenzione scattata nelle ultime 48 ore sul lungomare con posti di blocco, test anti-alcol e numerosi controlli nei locali pubblici che hanno interessato anche tre bar e una sala slot in città.

Un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, mirata a garantire la sicurezza su una delle strade più trafficate della provincia. I servizi di prevenzione e controllo del territorio sono stati particolarmente intensificati negli ultimi giorni. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico della Questura di Cagliari, insieme al personale del Commissariato di Quartu e alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, hanno operato in sinergia per presidiare l’area.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

