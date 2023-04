Posti di blocco e controlli lungo la costa: multe e patenti ritirate 

Posti di blocco e controlli nelle principali strade del litorale fino a Solanas. I carabinieri hanno effettuato una serie di servizi il giorno di Pasque e ieri, giorno di gite fuori porta in occasione della Pasquetta. I controlli sono iniziati all’alba nel Lungomare Poetto, sino ai confini con Villasimius, passando per via Da Vinci, Flumini, Is Mortorius e Geremeas.

Sono state fermate settanta auto per le verifiche e identificate 130 persone: ritirate due patenti e una carta di circolazione. I militari hanno anche sequestrato alcune dosi di hascisc. Dieci le multe per irregolarità al codice della strada.

Mobilitari i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Quartu e le stazioni di Quartu, Monserrato, Selargius, Sinnai e Maracalagonis. Presenti anche le unità cinofile.L’attività di prevenzione è andata avanti per tutta la giornata. I controlli sono stati mirati soprattutto al rispetto dei limiti di velocità al Poetto e sulla provinciale 17 per Villasimius a partire dal Margine Rosso. I servizi sono stati poi intensificati in serata col traffico che si è ingrossato per il ritorno a casa dei vacanzieri di giornata. Sulla 554 e sulla strada di Terra Mala si sono formate anche le code tipiche dell’estate soprattutto all’innesto con la provinciale 17 e sul lato opposto, sulla vecchia Orientale. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA