«Posti barca e servizi a rischio» 

«Non è soltanto un discorso di numeri, ma la riduzione dei posti barca creerebbe un disagio sociale». Flaviano Stochino, 53 anni, sa bene che il taglio di 180 posti barca al porticciolo turistico di Arbatax aprirebbe uno scenario di incertezza sul settore della nautica da diporto. «Sono in bilico 150 posti di lavoro stagionali». L’imprenditore di Tortolì, titolare della società Flamar vacanze e coordinatore dell’associazione Operatori del diporto associati a Confcommercio, lancia l’allarme in vista della rivoluzione annunciata nella geografia del porticciolo gestito dalla Turismar. Il direttore Franco Ammendola ha confermato nei giorni scorsi il disimpegno dall’area esterna, quella adiacente la banchina sud concessa a Saipem fino al 2036, a partire dal 31 dicembre prossimo.

Il caso

Per effetto del nulla osta concesso l’estate scorsa dal comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Saipem può disporre, oltre all’ordinaria superficie di 122.580 metri quadri di area scoperta, anche di 3.826 di superficie scoperta nel retro banchina sud, 8.197,70 nello stesso molo e 16.481 di specchio acqueo nel porto. Un ampliamento di 28 mila metri quadri per svolgere attività di cantieristica navale. La conseguenza più immediata coinvolge l’area esterna al porticciolo turistico da dove la società di gestione deve sbaraccare entro fine anno. Da queste parti soffiano venti di incertezza e nessun operatore pare intenzionato a sedersi sulla riva per aspettare il corso degli eventi. «Abbiamo già aperto il dialogo con l’Autorità di sistema portuale per individuare nuovi spazi», spiega Stochino. «L’ideale - puntualizza l’imprenditore turistico - sarebbe la banchina di levante». Ad Arbatax Mario Pani, 52 anni, del Consorzio marittimo, è uno degli operatori storici del settore escursioni. «Se da lì bisogna andar via - afferma - l’unico tratto adeguato è levante. C’è poco da scegliere». A preoccupare sono i posti di lavoro che rischiano di essere limitati a poche decine, sebbene il comparto sia in netta crescita rispetto al passato. «Per ora sembra un problema impercettibile, diverrà serio e concreto solo tra qualche mese», aggiunge Pani. «In questa condizione di incertezza - rimarca Stochino - è difficile anche fare attività promozionale in vista della prossima stagione turistica».

Boom di imbarcazioni

Il mercato del diporto si è consacrato nel corso degli anni. Nel 2002 erano appena tre le società che, tra Arbatax (Flamar vacanze e Velamare) e Santa Maria Navarrese (Nautica), offrivano il servizio di noleggio di natanti per le escursioni verso le cale. Da allora l’aumento è stato progressivo, con un’impennata negli ultimi cinque anni, complici i contributi regionali nel periodo successivo alla pandemia. Tra Arbatax e Santa Maria Navarrese sono attive 35 imprese di escursioni per un totale di 208 imbarcazioni. Tutte unità che, per ogni stagione turistica, ingaggiano a tempo determinato un elevato numero di addetti.

