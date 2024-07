Posteggio fai da te nello spazio proibito 

Parcheggi fai da te, ovviamente illegali, a ridosso della spiaggia di Su Stangioni di Perd’e Sali. Qualcuno, non ancora identificato, ha spostato i grossi massi che impedivano l’accesso delle auto vicino all’arenile. Una zona particolarmente importante dal punto di vista naturalistico adesso è diventata uno spazio per auto e moto.

La condanna

Il sindaco Walter Cabasino condanna il gesto e annuncia la linea dura dell’amministrazione: «Sono opere di vandalismo a tutti gli effetti in un’area protetta - commenta il primo cittadino - Le brutte condizioni di Su Stangioni di Perd’e Sali sono ormai così da troppo tempo. Qualche anno fa abbiamo fatto anche un progetto di ingegneria naturalistica, ma i vandali hanno messo a repentaglio il nostro lavoro. I massi che avevamo posizionato sono stati rimossi tramite dei mezzi meccanici. Il vandalismo in quella zona è incontrollabile, ma noi non ci arrendiamo e continueremo con le azioni di vigilanza e avvertiremo anche il Corpo forestale di Pula affinché ci sia un maggiore controllo sull’area protetta. Prossimamente riposizioneremo anche i massi che impediranno così il parcheggio sull’arenile».

La zona

Quella di Su Stangioni è una zona di nicchia, ma molta apprezzata da cittadini e turisti che preferiscono godersi il mare di Pula in una località più tranquilla. Una spiaggia molto gettonata ma che quest’anno ha ricevuto diverse critiche da parte dei cittadini per una situazione che sta procurando danni alla fauna e alla flora circostante.

Alla base dei problemi c’è soprattutto la rimozione dei massi da parte di alcuni sconosciuti che impedivano l’ingresso delle auto sull’arenile. L’area è soggetta a un divieto di transito, il quale non viene rispettato dai visitatori che parcheggiano la loro vettura in maniera abusiva compromettendo le opere di ingegneria naturalistica.

Il progetto

Dal 2017 l’area è stata nominata Zona speciale di conservazione, proprio per proteggerla e limitare le attività antropiche come l parcheggio delle vetture e e l’erosione costiera. Le opere di riqualificazione e valorizzazione a cavallo del periodo Covid, compiute tramite fondi europei stanziati dalla Città Metropolitana di Cagliari, avrebbero dato i primi risultati a partire dal 2024, ma di fatto i blitz degli incivili hanno compromesso i risultati previsti.

Le critiche

La situazione è stata oggetto di riflessione per la minoranza del gruppo “Siamo Pula” guidato da Ilaria Collu: «Possiamo parlare di finanziamenti pubblici vanificati per la noncuranza dell’amministrazione Cabasino - lamenta la capogruppo Collu - Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’intera area sono stati praticamente mandati al macero. Tutelare il nostro patrimonio ambientale è fondamentale, ma è necessario più controllo e una vigilanza più assidua».

RIPRODUZIONE RISERVATA