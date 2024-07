Via al bando per assegnare i posteggi per bancarelle e camion bar durante le feste estive in città. Il Comune di Selargius ha pubblicato l’avviso alcuni giorni fa, con tanto di scadenza fissata al 20 luglio per presentare le domande. Si parte con la festa di Maria Vergine Assunta, che avrà diversi posteggi a disposizione, una decina le aree disponibili per San Lussorio, altrettante circa per San Salvatore. Ancora da decidere numero e zone da concedere per il Matrimonio selargino: tutto dipende dall’area comunale individuata per i festeggiamenti. Fra i requisiti richiesti nel bando comunale ci sono il titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare e con somministrazione di alimenti e bevande - nel rispetto delle leggi in materia di igiene e sanità - l’autorizzazione sanitaria, e l’iscrizione al registro delle imprese. (f. l.)

