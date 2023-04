Posteggi disabili, scoperti 30 abusivi 

Un giro di vite che ha permesso di stabilire chi usava il parcheggio senza averne diritto, usufruendo di stalli per disabili che ormai erano defunti, ma anche di censire i posteggi che non venivano più utilizzati per vari motivi. Da qui la necessità di cancellare questi spazi (circa una trentina) e nello stesso tempo, a seguito delle numerose richieste, realizzarne altri e rimodulare quelli esistenti, a seconda delle zone ad alta densità di traffico e della presenza di strutture pubbliche, sanitarie, luoghi di culto e di attività commerciali. In totale sono adesso 509 i parcheggi distribuiti nel centro urbano, compresi quelli nuovi già realizzati. Al Poetto e nelle lottizzazioni del litorale sono invece 57.

I controlli, che hanno preso il via nei mesi scorsi, hanno dato i loro frutti. L’ufficio Traffico e viabilità ha monitorato i parcheggi riservati ai portatori di handicap distribuiti nelle diverse zone della città, per verificarne il corretto utilizzo nel rispetto del codice della strada.

Tolleranza zero doveva essere e tolleranza zero è stata. I furbetti dei parcheggi dei disabili sono stati scoperti e le aree di sosta dedicate, a volte utilizzate senza averne diritto, perché il disabile era deceduto o si era trasferito, sono state cancellate. E si annunciano grandi novità: è in arrivo un regolamento che consentirà di richiedere gli stalli solo a chi non ha un garage o un passo carrabile.

Giro di vite

La situazione

«Per il momento non ne saranno realizzati altri», spiega l’agente del Settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu, «ma considerato che le richieste sono tantissime si sta predisponendo un regolamento dei parcheggi in modo che chi ha un passo carrabile o chi ha un parcheggio dentro la propria abitazione non potrà più richiedere il posteggio, in modo da lasciare lo spazio a chi non ha invece né l’uno, né l’altro».

È già da qualche tempo che la Polizia locale ha intensificato i controlli per il corretto utilizzo di pass e posteggi dedicati. Un provvedimento necessario per evitare che i posteggi vengano occupati da chi non ne ha alcun diritto, costringendo chi disabile lo è davvero a fare lunghi giri per trovare uno spazio dove lasciare l’auto. Molti infatti inoltrano le domande soltanto per avere il parcheggio sotto casa e non certo per necessità. Basti pensare che negli ultimi due anni sono arrivate addirittura 110 richieste. Tantissime se si considera anche che i disabili possono parcheggiare gratuitamente nelle 1055 strisce blu distribuite in città. Anche se purtroppo anche queste vengono occupate dai parenti dei disabili che usano il loro pass impropriamente.

Tra l’altro, il codice della strada prevede che se un disabile è accompagnato da un familiare, il posteggio va utilizzato il tempo necessario per farlo scendere vicino a casa e poi si deve andare a cercare parcheggio altrove. Discorso diverso ovviamente se è lo stesso disabile a guidare con comandi speciali.

Tante irregolarità

«I casi di irregolarità purtroppo sono tantissimi» dice ancora Casiddu, «è molto frequente, che mentre il disabile sta a casa, gli alti membri della famiglia girino indisturbati con il suo cartellino occupando i parcheggi che non gli spettano o le strisce blu. Ed è questo il fenomeno che si sta cercando in tutti i modi di arginare».

E poi ci sono quelli a cui proprio non importa niente e che i parcheggi per i disabili li occupano tranquillamente senza esporre nessun cartellino.

