Posteggi, accordo Comune-parrocchia 

Pochi parcheggi a Villasimius in proporzione alla quantità del traffico estivo e allora ecco che la parrocchia accoglie la richiesta del Comune e mette a disposizione il vecchio campo da calcio dell’oratorio.

Le auto potranno così sostare gratis tra le due porte di calcio che si trovano tra via Petrarca e via Boccaccio sino al 30 settembre. «C’era la necessità – spiega il sindaco Gianluca Dessì – di individuare delle aree idonee per far fronte alla richiesta di stalli di sosta anche a carattere temporaneo per far fronte all’altissimo numero di turisti. Quest’area ci consentirà di decongestionare il traffico nel centro».

Tra la Parrocchia Raffaele Sant’Angelo e il Comune è stato siglato un contratto di comodato d’uso gratuito. Il Comune, fra l’altro, «si impegna a non richiedere alcun tipo di compenso a chi deciderà di usufruire di questo spazio per parcheggiare». (g. a.)

