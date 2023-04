Poste, vademecum contro le truffe online 

«Non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui vengono chiesti codici personali come utenze, password, dati delle carte di credito e codici di sicurezza»: sono le prime raccomandazioni di Poste Italiane per non far cadere gli utenti nella trappola delle truffe online.

Anche a Nuoro e provincia sono stati innalzati ulteriormente gli standard di sicurezza nei 95 uffici postali e nei 46 Atm Postamat in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo Centro Antifrodi di Roma. Nel Nuorese una persona su tre è in possesso di una carta Postepay e, per ognuno di loro, l'azienda rimanda al sito www.poste.it per trovare le regole utili alla tutela del proprio denaro.

«Poste Italiane non richiede mai in via telematica di fornire dati riservati per eseguire una transazione, nemmeno a nome di Poste Italiane S.p.A. o PostePay S.p.A.», dice il responsabile della gestione frodi Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise Valerio Coppotelli. Vietato scaricare allegati di e-mail sospette e, se per sbaglio dovesse accadere, chiudere subito il browser. Nel 2022 sono state oltre un milione le segnalazioni, sventando tentativi di frode per circa 50 milioni di euro, per tale motivo si consiglia l'utilizzo delle applicazioni postali o degli sms per rimanere aggiornati in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate.