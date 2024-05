Poste, ultimatum di 20 giorni 

Un immediato aumento del personale di Poste e una direttiva per sensibilizzazione gli addetti alle notifiche. Sono le richieste avanzate a Poste italiane nel tavolo convocato ieri dal prefetto, Giancarlo Dionisi, per porre fine ai disservizi sulle notifiche degli atti giudiziari nei circondari di Nuoro e Lanusei, dove l’80 per cento delle udienze salta per la mancata consegna. I disservizi paralizzano l’attività dei Tribunali. Poste, arrivata senza soluzioni concrete, ha preso l’impegno di trovarle in 20 giorni, tempo a cui è stato aggiornato il tavolo dove è stata avanzata la richiesta di una sospensione dell’astensione degli avvocati. «Attualmente - ha spiegato il presidente Lorenzo Soro - non esistono le condizioni».

Duro confronto

Il tavolo ha visto la partecipazione dei i procuratori della Repubblica dei tribunali di Nuoro e Lanusei, i rappresentanti dei rispettivi ordini degli avvocati e la responsabile relazioni istituzionali di Poste, Maria Lea Pettolino. È stata lei a prendere l’impegno di una soluzione entro 20 giorni, dopo un durissimo confronto. Il prefetto in maniera netta e franca ha ribadito a Poste: «Il dato è molto semplice, non arrivano le notifiche». Dionisi ha sottolineato anche come i carabinieri consegnano da sè gli atti «con un grosso danno erariale per le diverse funzioni che è costretta a svolgere. È acclarato - ha ribadito - che dopo una mancata notifica da parte di Poste il giorno dopo i carabinieri trovano sempre il destinatario. Si è già parlato del problema principale che è quello della toponomastica ma ho riscontri da tutti i Comuni del Nuorese che al 90 per cento hanno aggiornato la loro toponomastica. E i carabinieri il destinatario lo trovano sempre, quindi la motivazione della toponomastica non regge».

Via d’uscita

È quella che cercano tutti, per riavviare la macchina e garantire la certezza dell’azione giudiziaria, «un diritto costituzionalmente garantito» è stato ricordato dal tavolo. Da Poste le rassicurazioni che si sta cercando una soluzione. Da qui le richieste di un incremento del personale e direttive per sensibilizzare il personale. Tra i problemi anche la grave carenza di personale degli uffici Unep di Nuoro, dove manca il 90 per cento degli operatori. La Corte d’appello di Cagliari ha annunciato il distacco per tre mesi di un funzionario, nulla di strutturale, con il presidente del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu che spiega: «Si tratta ora di trovare una via d’uscita perché il punto principale alle problematiche deriva essenzialmente dal fatto che la situazione dell’ufficio Unep si somma a quello del non soddisfacente esito delle notifiche rimesso agli uffici postali». Già due settimane fa il prefetto aveva scritto al Ministero sollecitando un intervento. Nel tavolo Dionisi ha avanzato la richiesta di sospensione dello sciopero degli avvocati di Nuoro, previsto dal 20 maggio. «In questo momento - ha detto Soro - non ci sono le condizioni; è soprattutto un problema politico perché gli uffici abbiano la giusta rappresentanza del personale prevista in pianta organica». Problema arrivato sino al Parlamento con l’interrogazione del deputato Pietro Pittalis al ministro Carlo Nordio, in attesa di una soluzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA