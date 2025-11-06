Poste, tutti in piazza contro la chiusura 

L’appuntamento è per lunedì alle 16 nel piazzale davanti all’Ufficio postale di piazza Trento: qui un gruppo di cittadini manifesterà contro l’annunciata chiusura dell’ufficio e per chiedere la continuità del servizio durante i lavori di ristrutturazione attraverso «l’apertura di un presidio provvisorio o modulare, nel rispetto della comunità e dei diritti dei cittadini». Cosa che a Guspini non è prevista: gli utenti dovrebbero fare riferimento all’ufficio di Gonnosfanadiga. Francesco Marras è tra i promotori dell’iniziativa: «Questi interventi – spiega – si stanno effettuando in centinaia di grandi comuni e il servizio non viene mai interrotto grazie agli uffici mobili. È paradossale che questa modalità non sia stata adottata anche a Guspini. Una scelta inaccettabile. Per questo abbiamo deciso di mobilitare la cittadinanza».

Due aree disponibili

La protesta segue l’intervento del sindaco Giuseppe De Fanti, che in un comunicato ufficiale ha espresso «contrarietà e disappunto per una scelta che crea un disservizio e problemi alla popolazione»: il Comune, spiega, non ha mai espresso alcun diniego alla proposta di installare un container provvisorio, contrariamente a quanto affermato da Poste. «Se mai è stato chiesto, mai può essere stato diniegato», precisa il sindaco: «L’area antistante e quella retrostante l’ufficio postale sono da subito a disposizione per allocare un ufficio provvisorio, così come avvenuto in altre situazioni analoghe e come ci è stato proposto fino a qualche tempo fa».

«Il personale degli uffici comunali – conferma il consigliere Filippo Usai – si è sempre reso disponibile con Poste italiane per trovare una soluzione temporanea, andando incontro alle esigenze limitando la burocrazia per il posizionamento del container, così da garantire un servizio essenziale alla comunità».

Tempi accorciati

Dalle ultime interlocuzioni tra il sindaco e i dirigenti dell’azienda è emersa la volontà di completare i lavori in tempo utile per consentire il pagamento delle pensioni di dicembre direttamente in paese, salvo imprevisti.

«L’ufficio – ha annunciato Poste italiane – resterà chiuso dall’11 novembre al 27 novembre, e non fino al 19 dicembre, ottimizzando le tempistiche degli interventi per limitare i temporanei disagi». Inoltre «l’ufficio postale di Gonnosfanadiga sarà potenziato con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle ore 19,05, e sabato dalle 8,20 alle 12,35».

Disagi e malumori

Ma il malcontento tra i cittadini non si placa. In tanti usufruiscono dello sportello automatico che durante i lavori non sarà operativo. «Non possono obbligare un anziano a fare chilometri per una semplice operazione postale», commenta Giuseppe Corato: «Qui a Guspini gli sportelli bancari sono stati ridotti e l’ufficio postale è sempre affollato. Mettono in croce migliaia di persone». Sulla stessa linea Giovanna Maria Tommasi: «È un vero sopruso. I pullman sono pochi. Per chi non ha l’auto, andare a Gonnosfanadiga è un problema. Ingiusto non predisporre uno sportello di emergenza. Ben vengano lavori e migliorie, ma senza danneggiare le persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA