Poste, su Tim via libera di Agcom 

Il via libera dell'Antitrust a Poste per salire al 24,8% di Tim dovrebbe arrivare a breve, sarebbe ormai questione di settimane ma anche se non sono attese sorprese resta un passaggio fondamentale che potrebbe segnare l'apertura del cantiere governance in Tim e l'ingresso dell'ad di Poste Matteo Del Fante, o di un suo rappresentante, in cda.

Intanto è arrivato il parere dell’Agcom. L'Authority non ha avuto nessun rilievo da sollevare e ha deciso quindi di non avviare istruttorie. L’acquisizione da parte di Poste Italiane del 15% di Tim, si legge nella delibera della riunione del consiglio del 23 luglio ma pubblicata solo lunedì scorso sul sito, non ostacola il pluralismo. L'operazione, che farà salire Poste al 24,81% di Tim, «non risulta, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo».

Ora manca l’ultimo passaggio, ma a metà luglio era già trapelato che Poste avrebbe ricevuto il via libera dell'Antitrust, senza condizioni, all'acquisto dell'ultimo 15% di Tim che la porta ad essere il primo azionista.

RIPRODUZIONE RISERVATA