VaiOnline
L’acquisizione.
03 settembre 2025 alle 00:33

Poste, su Tim via libera di Agcom 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il via libera dell'Antitrust a Poste per salire al 24,8% di Tim dovrebbe arrivare a breve, sarebbe ormai questione di settimane ma anche se non sono attese sorprese resta un passaggio fondamentale che potrebbe segnare l'apertura del cantiere governance in Tim e l'ingresso dell'ad di Poste Matteo Del Fante, o di un suo rappresentante, in cda.

Intanto è arrivato il parere dell’Agcom. L'Authority non ha avuto nessun rilievo da sollevare e ha deciso quindi di non avviare istruttorie. L’acquisizione da parte di Poste Italiane del 15% di Tim, si legge nella delibera della riunione del consiglio del 23 luglio ma pubblicata solo lunedì scorso sul sito, non ostacola il pluralismo. L'operazione, che farà salire Poste al 24,81% di Tim, «non risulta, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevante nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo».

Ora manca l’ultimo passaggio, ma a metà luglio era già trapelato che Poste avrebbe ricevuto il via libera dell'Antitrust, senza condizioni, all'acquisto dell'ultimo 15% di Tim che la porta ad essere il primo azionista.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia