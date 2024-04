Poste, Stella al merito  al direttore dell’ufficio 

Giovanni Perra, direttore dell’ufficio postale di Cabras, sarà insignito dell’onorificenza “Stelle al merito del lavoro”, assegnata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. «La Commissione nazionale, per il quindicesimo anno consecutivo, ha deciso di assegnare ai dipendenti di Poste Italiane 71 Stelle al merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli professionali», si legge in una nota di Poste. «Ringrazio l'azienda – ha commentato Perra – con le quali condivido dal 1985 passione e determinazione». ( s. p. )

