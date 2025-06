Poste, sciopero a Cagliari contro il riassetto 

I lavoratori delle Poste in sciopero in tutta Italia per protestare contro le politiche aziendali. A Cagliari il presidio di Slc-Cgil e Uil Post è stato organizzato ieri in piazza del Carmine, davanti alla sede centrale dell'istituto. «L'idea della privatizzazione con il progetto del ridimensionamento degli uffici postali e della vendita delle azioni sta facendo venire meno in Sardegna e in Italia tanti presidi necessari per tutta la cittadinanza», osserva Antonello Marongiu, segretario regionale Slc Cgil. «Senza considerare che Poste è un'azienda che consegue forse uno degli utili più grandi in Italia e che ha da ultimo riscontrato un incremento delle proprie azioni quasi del 300%, se guardiamo al 2017 rispetto al 2024». In Sardegna ci sono 441 uffici postali, 4 filiali, 21 centri di recapito, «e tutti sono messi in discussione senza nessun confronto sindacale - attacca ancora Marongiu. «L'azienda ha adottato un modello sindacale che le consente di discutere solo con chi è d'accordo ed estromettere dai tavoli la Cgil e la Uil che cercano di rivendicare i diritti per i lavoratori. Noi continueremo questa battaglia per riportare un po' di dignità per i lavoratori».

