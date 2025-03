Poste riaperte  dopo gli interventi  

Dopo un periodo di lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico il rinnovato ufficio postale di via Roma a Goni. Le novità non mancano. Ora è possibile richiedere il passaporto direttamente allo sportello, senza bisogno di fare viaggi in Questura nemmeno per il ritiro.

Chi passa dallo sportello può anche ottenere subito alcuni certificati Inps, come il cedolino della pensione e la certificazione unica, oltre a ben 15 certificati anagrafici.

L’ufficio è stato completamente riorganizzato per essere più funzionale e accogliente: spazi ottimizzati, sportelli più accessibili per tutti e postazioni ergonomiche per rendere il lavoro più confortevole. L’ufficio postale è ora pronto ad accogliere i cittadini nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45. Un piccolo passo per Poste Italiane, un grande passo per la comodità di tutti. (s. m.)

