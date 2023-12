Poste, rapinatori in fuga col bottino 

La direttrice aveva appena chiuso l’ufficio postale e si preparava a tornare a casa. Ma ha dovuto fare i conti con due banditi incappucciati e mascherati armati di pistola. L’hanno minacciata, costringendola a tornare all’interno e si sono fatti consegnare i contanti: circa tremila, quattromila euro: oggi si saprà con certezza. Poi la fuga. La donna, una quarantenne di Oristano, ha dato l’allarme e poi ha avuto un malore tanto che è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale oristanese.

Il colpo

Tutto è accaduto intorno alle 15, nell’ufficio postale di via Tuveri, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. A quell’ora in giro per il paese non c’era praticamente nessuno e i due banditi sono entrati in azione, bloccando la direttrice dell’ufficio. Sotto la minaccia delle pistole, i rapinatori hanno costretto la donna a tornare dentro e a farsi consegnare tutti i soldi contenuti nella cassaforte. Secondo le prime indiscrezioni, dai tremila ai quattromila euro ma la cifra certa si saprà oggi. Col bottino in mano i due banditi si sono dati velocemente alla fuga a bordo di un’auto. La dipendente delle Poste ha subito dato l’allarme e poi ha avuto un malore per il grande spavento appena vissuto: i soccorritori l’hanno quindi trasportata all’ospedale di Oristano.

Le indagini

In via Tuveri sono quindi arrivati i carabinieri del comando provinciale e l’ispettrice di Poste Italiane Bonaria Zedda. Gli investigatori hanno lavorato a lungo alla ricerca di tracce utili alle indagini e in particolare per risalire agli autori del colpo. All’ufficio postale non c’è un sistema di videosorveglianza, le telecamere sono invece posizionate all’ingresso e all’uscita del paese e queste immagini potrebbero aiutare gli investigatori ad acquisire elementi utili. L’ultimo colpo all’ufficio postale risale alla fine degli anni Novanta. «C’era stata un’altra rapina in banca nel Duemila» ricorda il sindaco Osvaldo Congiu. «Da allora nessun episodio simile era accaduto nella nostra comunità, molto tranquilla».

Precedenti in provincia

Poco più di un anno fa erano stati messi a segno due colpi alle Poste in provincia nel giro di dieci giorni. Il primo il 5 ottobre 2022 a Norbello: due uomini armati avevano atteso l’arrivo della direttrice e l’avevano costretta a farsi consegnare i contanti della cassaforte, circa 25mila euro. prima di darsi alla fuga, i rapinatori avevano legato la direttrice a una sedia. A distanza di dieci giorni l’altro colpo all’ufficio postale di Paulilatino, dove un rapinatore aveva avuto meno fortuna ed era scappato con un bottino piuttosto magro: 500 euro più settanta pretesi da un cliente che in quel momento si trovava lì. Stesso copione: armato e col volto coperto si era fatto consegnare i soldi.

