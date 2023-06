Poste, on line la prenotazione 

Novità nell’ufficio postale di via Pascoli ad Assemini: messa a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente. L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese, tasto “Bollettini” o da remoto tramite personal computer sul sito www.poste.it, o da tablet e smartphone dalle applicazioni “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Prenotando a distanza il sistema consente di ottenere due tipologie di “ticket elettronico” da presentare all’ufficio postale: da un lato la voce “scegli data e ora”, per prenotare il proprio turno in un orario e in una data desiderata; dall’altro la voce “prendi il numero subito”, che permette di mettersi in fila “virtualmente”, pur non essendo fisicamente in un ufficio postale, e di conoscere il numero dei clienti in attesa per il servizio desiderato.

