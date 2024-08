Poste, nuovo contratto per 16 portalettere 

In città arrivano 16 nuovi portalettere, altri 31 nella Sardegna Meridionale. Si tratta di dipendenti di Poste Italiane già assunti con un contratto part-time a tempo indeterminato, che a partire dal primo agosto hanno visto trasformare il proprio orario di lavoro a tempo pieno.

Dei 47 dipendenti, 16 sono stati assegnati al Centro Logistico di via Simeto, 4 nel Centro di distribuzione di Pill’e Matta, a Quartucciu, 2 in via Monastir, a Ussana, 5 nella sede di via Convento a San Gavino Monreale e 4 in quella di piazza Rinascita a Carbonia.

Marco Argiolas, 26 anni, lavora in Poste Italiane con un contratto a tempo indeterminato dal 2023, dopo una prima esperienza in azienda tra il 2019 e il 2020. «Ho scelto di mandare la candidatura a Poste Italiane quando avevo 20 anni: non pensavo che avrebbero assunto un ragazzo così giovane e senza esperienza come me. Il passaggio a full-time rappresenta per me una crescita lavorativa in azienda e poi, ovviamente, c'è una maggiore stabilità e una più ampia tranquillità economica. Ora spero di avere una casa tutta mia dove poter vivere con la mia fidanzata». Le trasformazioni da part-time a full-time sono realizzate in continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023 con l’Accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese, in particolare con l’Accordo sindacale del 16 maggio 2024.

