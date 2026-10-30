Poste: niente tagli di uffici e servizi 

Chi ha dato i parametri all’algoritmo che ha scelto di spostare la sede direzionale delle poste di Nuoro ad Oristano accorpandola in un unico ufficio, come denunciato dai sindacati nel Consiglio comunale aperto di Nuoro chiesto dall’esponente di minoranza Antonello Cucca? La domanda rimane inevasa, così come la richiesta dei parametri utilizzati fatta dal sindaco Emiliano Fenu a Poste italiane che ieri in una nota confermava che «la riorganizzazione non comporta chiusure di uffici postali, non ha effetti sui servizi, sull’operatività della rete o sul personale. In particolare - sottolinea Poste replicando al Consiglio e al comitato di cittadini -, l’ufficio postale di via Ballero continuerà a essere operativo con il consueto orario di apertura su sei giorni e la sede direzionale di piazza Crispi garantirà la piena operatività». Poste parla ora «dell’introduzione delle “Zone” (1.102 e su tutto il territorio) che consentiranno di rafforzare il presidio territoriale». Ma i nuoresi non ci stanno e, come emerso nel Consiglio con una risoluzione votata all’unanimità, “rivogliono” la direzione in città. (f. le.)

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