Poste, Lusso è la più giovane  direttrice sarda 

Giulia Lusso, 26 anni, originaria di Villasalto, piccolo centro del Gerrei, è la più giovane direttrice di un ufficio postale in Sardegna. È entrata in Poste Italiane nel dicembre 2021, appena un mese dopo la laurea: «Avevo appena concluso il percorso universitario e mi sono candidata online per una posizione di operatore di sportello», racconta Giulia. Dopo aver superato un processo selettivo composto da incontri online, una prova scritta e un colloquio finale, è arrivata l’assunzione, prima con un contratto a tempo indeterminato part-time, poi passato rapidamente a full-time nel 2022. Oggi coordina un team di collaboratori e gestisce le varie attività amministrative e di sportello. (s. m.)

