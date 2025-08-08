VaiOnline
Villasalto
09 agosto 2025 alle 00:18

Poste, Lusso è la più giovane  direttrice sarda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giulia Lusso, 26 anni, originaria di Villasalto, piccolo centro del Gerrei, è la più giovane direttrice di un ufficio postale in Sardegna. È entrata in Poste Italiane nel dicembre 2021, appena un mese dopo la laurea: «Avevo appena concluso il percorso universitario e mi sono candidata online per una posizione di operatore di sportello», racconta Giulia. Dopo aver superato un processo selettivo composto da incontri online, una prova scritta e un colloquio finale, è arrivata l’assunzione, prima con un contratto a tempo indeterminato part-time, poi passato rapidamente a full-time nel 2022. Oggi coordina un team di collaboratori e gestisce le varie attività amministrative e di sportello. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 