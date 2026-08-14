«Poste Italiane più efficienti» 

Pierpaolo Piu, sindaco di Villaputzu, ha lanciato l’allarme sul «declassamento» degli uffici postali nel Sarrabus, col conseguente rischio di «tagli al personale». Poste Italiane replica spiegando che l’intervento «risponde a esigenze organizzative» ed è stato disposto dopo «l’accordo sottoscritto con tutti i sindacati». L’obiettivo è «rendere più efficaci i processi di coordinamento e supporto rafforzando l’efficienza del servizio». Inoltre la riorganizzazione non avrò «alcun impatto sui cittadini: gli uffici del Sarrabus garantiranno gli attuali livelli di servizio e i medesimi orari di apertura».

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