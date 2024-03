Poste italiane, il nuovo piano strategico punta a un utile netto di 2,3 miliardi 

L’ad Matteo Del Fante lancia per Poste Italiane il nuovo piano strategico “The connecting platform”: punta, al 2028, a una crescita dell’utile netto a 2,3 miliardi (+4% in media l'anno), dei ricavi a 13,5 miliardi e dell'Ebit a 3,2 miliardi (+3% medio annuo). Con la politica dei dividendi il piano promette anche di più: un aumento medio annuo del 7% con un payout ratio pari ad almeno il 65% e l'obiettivo di distribuire non meno di un euro per azione nel 2026. Complessivamente nell’arco del piano Poste prevede di distribuire agli azionisti – è il target minimo – almeno 6,5 miliardi. Il nuovo piano di Poste guarda al futuro con una spinta all'innovazione tecnologica e digitale ma in piena continuità con «il successo» dei due precedenti piani strategici firmati Del Fante. Si punta su un forte sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, su un nuovo modello di servizio commerciale sostenuto da soluzioni digitali, sulla trasformazione logistica, anche con una joint venture nel settore immobiliare: la scelta del partner ad aprile.

