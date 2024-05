Poste italiane festeggia le mamme 

Poste Italiane celebra la festa della mamma con una serie di iniziative sulla parità di genere e la genitorialità. Per le neomamme sono stati ideati un percorso dedicato “Lifeed genitori” e il programma “Mums at work” con l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale e di facilitare il rientro delle donne al lavoro dopo il periodo di maternità. Significativa l’esperienza di Maria Laura Pinna, 39 anni di Uras, madre e impiegata all’ufficio postale di Silì. «L’azienda sin dal primo periodo di gravidanza mi ha permesso di lavorare nella sede di Marrubiu, più vicina a casa e ho potuto lavorare fino al settimo mese – racconta Ho ricevuto un importante supporto».

In occasione della festa della mamma, Poste Italiane propone una cartolina puzzle “La mamma è sempre la mamma” che consente di scrivere un testo, dividere la cartolina in singole tessere e spedirla in una busta già affrancata: una buona opportunità per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale. La cartolina è disponibile sul sito filatelia.poste.it, nell’ufficio postale di Oristano Centro in via Mariano; negli spazi filatelia si può richiedere anche l’annullo speciale. ( n. s. )

