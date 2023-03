Poste italiane e i congedi di paternità e parentali  

Poste italiane celebra la festa del papà con la testimonianza di Maurizio Cappai, dipendente dell'azienda nella provincia di Nuoro che ha potuto usufruire (così come altri suoi colleghi) del congedo di paternità e parentale con l'80% della retribuzione per i primi due mesi dalla richiesta ed entro i primi sei anni di vita del bambino.

Maurizio Cappai, 45 anni, neopapà, racconta: «Appena è nato il bambino ho usufruito del congedo di paternità e ho intenzione di avvalermi del congedo parentale. Le misure a sostegno della genitorialità possono essere di grande aiuto e sono fondamentali». La norma in vigore vede il congedo di paternità fruibile entro il quinto mese di vita del bambino: dieci giorni di congedo obbligatorio che possono essere goduti anche in via continuativa per adozione, parto e affidamento. Per il congedo parentale, invece, le misure spettano a entrambi genitori naturali entro i primi dodici anni di vita del bambino per un periodo complessivo non superiore ai dieci mesi. Poste italiane festeggia inoltre con il percorso Lifeed che valorizza l'esperienza genitoriale maturata dai dipendenti. L'azienda ha conseguito per il terzo anno la certificazione Top Employer Italia.

