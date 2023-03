Poste italiane è donna, le lavoratrici sono il 72% 

Donne al timone. Manager. Poste italiane ha fatto la rgo a loro visto che la quota rosa negli uffici della Provincia di Nuoro è del 72 per cento. Sono 21 su 95 gli uffici postali della provincia completamente al femminile. Nella sede centrale di piazza Crispi c’è un perfetto equilibrio, con due donne e due uomini nei 4 ruoli principali.

Nella sede cittadina di via Ballero, la direttrice è Tiziana Sarais, originaria di Villaurbana, 34 anni, una laurea magistrale in economia manageriale. «Dal marzo del 2021 – afferma - dopo vari ruoli ricoperti in Azienda, dirigo la sede di Nuoro 2, con un team tutto al femminile, composto da me, da Daniela, la consulente finanziaria dell’ufficio, e da 3 operatrici di sportello, le colleghe Lina, Lisa e Mariangela. Tutta la mia esperienza in poste è stata caratterizzata dal rapporto con i clienti, e devo dire che ancora oggi è la parte del mio lavoro che preferisco. Abbiamo tanti clienti anziani di cui conosciamo fratelli, sorelle, figli, nipoti. Insomma, lavoriamo in un ambiente familiare, il rapporto personale si consolida giorno per giorno. o del mio paese di origine»

«Per noi donne lavorare in Poste Italiane è senza dubbio una fortuna – aggiunge Tiziana Sarais - dato che storicamente l’azienda è stata caratterizzata da una grande presenza femminile, e negli anni non ha fatto che rafforzare questa sua caratteristica».

