Poste italiane avvicina a casa la direttrice diventata mamma 

Anche Poste Italiane ha celebrato la festa della mamma, con le iniziative “Lifeed genitori” e “Mums at work”, ideate per valorizzare le competenze maturate nell’esperienza genitoriale, facilitando il rientro a lavoro dopo la maternità.

Non è mancata la testimonianza di Stefania Muggianu (39 anni), di Atzara, dal 2013 direttore/mono-operatore nello sportello di Austis, madre di Alice (6 anni). «Al mio rientro – ha raccontato Muggianu – l’azienda mi ha permesso di lavorare in una sede vicina a casa ed essere affiancata da colleghi particolarmente disponibili: questo mi ha garantito una maggiore vicinanza a mia figlia, in un periodo delicato per noi».

