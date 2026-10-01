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Tertenia.
02 ottobre 2026 alle 00:16

Poste in trasferta: «Da Sarrala quasi cinquanta chilometri» 

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Quasi un’ora di attesa, in piedi, all’ufficio postale di Cardedu per ritirare la pensione o una semplice raccomandata. È quello che è successo ieri con la filiale di Tertenia chiusa per interventi (programmati) di potenziamento. Intere famiglie, anziani accompagnati da figli e nipoti, costretti a spostarsi nel paese vicino per le operazioni allo sportello. «Chi abita a Sarrala - accusa Guido Pisu, ex consigliere comunale e già sindaco - per andare a Cardedu deve farsi quasi 50 chilometri tra andata e ritorno. È un’assurdità».

Un disagio importante, che colpisce soprattutto le persone più fragili e chi non ha mezzi propri. «L’aspetto che fa più arrabbiare è un altro: a Tertenia i lavori per la riapertura dell’ufficio, a quanto pare, non sarebbero nemmeno iniziati. Quindi nessuno sa quanto durerà questa situazione». Pisu, che ieri sera ha lasciato ufficialmente il Consiglio comunale, sollecita celerità per limitare i disagi. A sua volta, il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia, fa chiarezza sulla situazione: «Ho chiesto a Poste Italiane un ufficio mobile ma, oltre a essere limitati perché dislocati anche in altre zone, l’azienda ha preferito dedicare uno sportello a Tertenia nella sede di Cardedu. Tuttavia, è possibile che la riapertura venga anticipata di una settimana rispetto al 22 ottobre». (ro. se.)

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