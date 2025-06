Poste, impiegata sospesa dal lavoro 

Nel giro di poco più di un anno avrebbe fatto sparire circa 40mila euro dai risparmi dei clienti di Poste Italiane. Ora il gip del Tribunale Salvatore Carboni ha disposto la sospensione dal lavoro, accogliendo la richiesta del pm Marco De Crescenzo. L’impiegata (difesa dagli avvocati Francesco Porcu e Maria Grazia Corrias) è sotto inchiesta per peculato e sostituzione di persona. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia al giudice ha detto che le operazioni contestate sono state effettuate dalla postazione di altri colleghi e che per fare i prelievi di occorre il pin delle carte che non possedeva. Per alcuni importi, inoltre, la donna ha detto che vanno effettuati dalla cassaforte con l’autorizzazione del direttore. I difensori annunciano ricorso al Tribunale della libertà.

L’inchiesta

Le verifiche dei carabinieri di Ghilarza e Abbasanta, dove la donna lavorava, sono scattate nei primi mesi del 2024, dopo le denunce-querele presentate da diverse persone offese; hanno consentito di ricostruire e di raccogliere elementi a carico dell’indagata. Che, sempre secondo gli accertamenti, estingueva le carte postepay intestate alle persone offese e utilizzando documenti o copie di documenti già in suo possesso, si sostituiva ai correntisti accendendo libretti postali e prelevandone somme che lei stessa aveva fatto confluire. Ancora, si sarebbe appropriata di somme di denaro intestate a diversi correntisti simulando operazioni che, a fronte di richieste di spiegazioni, asseriva “non essere andate a buon fine”.

Le persone offese, resesi conto degli ammanchi o a seguito di pagamenti non andati a buon fine, hanno denunciato tutto ai carabinieri. Che lo scorso marzo hanno effettuato una perquisizione sequestrando materiale per le indagini, tra cui una carta d’identità e una tessera sanitaria intestata a terza persona, varie fotocopie di documenti d’identità ed una agenda in cui erano stati annotati numeri di carte postepay con abbinati i nominativi dei titolari.

Poste Italiane

Intanto Poste Italiane, «continuando ad assicurare la massima disponibilità alle autorità responsabili delle indagini, evidenzia di aver prontamente avviato le opportune verifiche interne in funzione dell’individuazione e del riscontro di operazioni fraudolente commesse nella fattispecie. Infine, comunica che tutti i clienti che risulteranno coinvolti saranno risarciti delle somme indebitamente sottratte».

RIPRODUZIONE RISERVATA