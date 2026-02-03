Poste, il direttore salva una cliente  

Si sarebbe potuta trasformare in tragedia la mattinata di lunedì all’ufficio postale di via Pascoli ad Assemini, affollata per il ritiro delle pensioni. Ma la prontezza del direttore Davide Vaccargiu, 38 anni, ha cambiato il finale di una storia che oggi sa di miracolo. La signora Lucia, cliente abituale, è stata colta da un improvviso malore, perdendo conoscenza e cadendo al suolo.

Senza perdere un istante, Vaccargiu è intervenuto ricorrendo ai protocolli di emergenza appresi nei corsi aziendali: «Ho applicato il “Guardo, ascolto, sento” secondo il protocollo “Bls” per verificare se respirasse e se le battesse il cuore», spiega il direttore. Accortosi dell’assenza di battito, ha iniziato le manovre di rianimazione: «Ho iniziato le compressioni toraciche e alla 17esima la signora ha ripreso conoscenza». L’intervento, supportato dalla collega Graziella Boninu e dal tempestivo arrivo del 118, è stato decisivo. Vaccargiu, in Poste dal 2007, sottolinea l’importanza della formazione sulla sicurezza: «Proprio alla fine dello scorso anno ho completato l’aggiornamento del corso di primo soccorso. Quando ho realizzato l’accaduto ho provato una gioia indescrivibile: avevo appena salvato una vita». Tra gli applausi dei presenti, Lucia è stata stabilizzata e trasportata in ospedale. ( sa. sa.)

