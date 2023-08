Poste, filiali aperte: ecco tutti gli orari 

Anche durante la settimana di Ferragosto Poste Italiane garantirà la presenza e i servizi negli uffici postali della città.

Aperture e orari

In particolare, da oggi a sabato 19 agosto le sedi di Cagliari Centro (piazza del Carmine), Cagliari 6 (via Tola) e Cagliari 7 (via della Pineta) saranno regolarmente operative secondo il consueto orario continuato 8.20 - 19.05 (il sabato fino alle 12.35).

Dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) saranno invece sempre disponibili gli uffici postali di Cagliari 3 (via Stamira), Cagliari 8 (via Dante Alighieri), Cagliari 9 (via Logudoro), Cagliari 10 (via San Benedetto) Cagliari 15 (via Simeto) e Pirri.

Con la medesima apertura “mono turno”, disponibili anche gli uffici postali di Cagliari 1 (via Fara), Cagliari 2 (via Roma), Cagliari 4 (viale Poetto), Cagliari 5 (viale Trieste), Cagliari 11 (via Liguria), Cagliari 12 (via Biasi), Cagliari 13 (via Zagabria) e Cagliari Tribunale (via Enrico Carboni Boi) i cui orari di apertura, in alcuni casi rimodulati, saranno reperibili sul sito www.poste.it.

Per facilitare l’accesso al servizio, Poste Italiane informerà i cittadini sia attraverso appositi avvisi affissi negli uffici postali con gli orari e le sedi più vicine aperte, sia attraverso il sito aziendale e le App. Restano ovviamente disponibili gli Atm Postamat in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.

