Poste, direttore  e cantante rock  

Direttore nell’ufficio postale di Ghilarza ma anche tanta passione per la musica. È la bella storia di Gianluca Mascia, 49 anni, di Ittiri, che tre anni fa è arrivato nel Guilcier, ma allo stesso tempo è anche la voce dei Niera, band pop-rock, formatasi nel 2012. «Sono entrato in Poste Italiane nel luglio del 2007 – ricorda Gianluca - con il ruolo di portalettere presso il Cpd di Sassari. Successivamente, un percorso di crescita mi ha portato a dirigere gli uffici di Abbasanta, Santu Lussurgiu, Ghilarza». Insieme al lavoro ha unito la passione per la musica. «La mia prima esperienza come cantante solista risale addirittura agli anni dell’asilo, ma arriva anche dall’esempio di mia madre, grande appassionata di canto. Ho la fortuna di avere un lavoro che mi dà la possibilità di coltivare questa passione, con del tempo libero da dedicare alla mia musica». ( s. c. )

