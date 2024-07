Poste chiuse sino a settembre 

La temporanea chiusura dell’Ufficio postale a Monastir fa discutere. Sino al 3 settembre) gli uffici di via Progresso, con annesso lo sportello automatico, saranno chiusi. Chiunque avesse necessità, durante questo periodo, dovrà recarsi in quelli di Piazza IV Novembre a Ussana. I lavori, che rientrano nell’iniziativa di Poste Italiane “Polis – Casa dei Servizi Digitali” comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi.

I disagi

Diverse le critiche mosse dai cittadini, che sottolineano soprattutto il poco preavviso con cui sono stati informati dall’Amministrazione municipale, che il giorno prima dell’effettiva chiusura ha pubblicato un annuncio online, e le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nel raggiungere gli sportelli di Ussana.

Informare i cittadini però non sarebbe compito del Comune: «L'ho saputo pochi giorni prima anche io. Il tempo di radunare le informazioni e ho avvisato, anche se non spetterebbe al Comune farlo, ma direttamente alle Poste», dichiara la sindaca Murru.

Le Poste

Tuttavia, secondo le Poste, i cittadini sarebbero stati informati con largo anticipo. In una nota si precisa che «sono state affissi gli avvisi alla clientela presso la sede già dal primo luglio scorso».

Per agevolare figure come gli anziani o le categorie fragili c’è chi propone una struttura provvisoria o mobile all’interno dello stesso Comune: «Non è possibile per le Poste realizzare un ufficio provvisorio. Ho chiesto si sopperisca con un ufficio mobile, attendo risposta» prosegue la sindaca Murru.

«Poste Italiane – si precisa in un comunicato – si scusa con i cittadini per i temporanei disagi e al contempo precisa che la misura adottata è una scelta che presenta il livello maggiore di sostenibilità per l’azienda e la migliore soluzione per attenuare il più possibile le oggettive difficoltà che in queste fattispecie si determinano nella fruizione dei servizi».

