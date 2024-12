Poste chiuse, ritardi e disagi 

«Le Poste riapriranno a fine gennaio». La notizia si è diffusa velocemente tra i clienti dell’affollato mercato settimanale di Decimomannu, deludendo le aspettative dei decimesi che attendevano per oggi la riattivazione dei servizi Atm e allo sportello. E invece dovranno pazientare almeno un altro mese prima di usufruire di un servizio che, soprattutto per pensionati e correntisti, è essenziale.

I rinvii

La storica struttura di via Nazionale che ospita l’ufficio postale è l’unica in paese. Il primo avviso di chiusura era arrivato come una doccia fredda a meno di una settimana dall’inizio della festa settembrina di Santa Greca. Motivazione? Un restyling interno, inserito all’interno del progetto “Polis - casa dei servizi digitali”, che sarebbe dovuto durare circa due mesi. A metà novembre le serrande erano ancora abbassate: «A causa di ulteriori lavori tecnici - facevano sapere dalla società - l’ufficio postale resterà chiuso fino al 19 dicembre». Oggi l’unica cosa certa è che c’è un ulteriore rinvio.

I disagi

Intanto Poste sta garantendo ai cittadini di Decimomannu la continuità di tutte le prestazioni in una postazione dedicata nell’ufficio postale di via Cagliari ad Assemini. Ma ai decimesi non basta: «File lunghe, litigi tra i clienti e postamat fuori servizio sono le problematiche più frequenti», racconta il 74enne Sergio Floris.

Non tutti hanno la possibilità di muoversi autonomamente in auto: gli anziani più fortunati hanno un accompagnatore, gli altri sono costretti a viaggiare col Ctm, mentre alcuni sono impossibilitati a raggiungere Assemini semplicemente per ritirare la pensione dal libretto o avere contezza del saldo sul conto: «Non vorrei che i lavori - ha commentato ironicamente il 71enne Salvatore Orecchioni - durassero 10 anni come quelli della stazione».

Si lamentano anche i più giovani, come la 40enne Elena Manca: «Molte volte non ho il tempo di spostarmi in un altro paese. Ho avuto esigenza di prelevare e mi sono dovuta recare al Banco di Sardegna pagando 1,75 euro di commissioni. La trovo un'assurdità visto che il canone mensile che paghiamo presuppone servizi come lo sportello bancomat».

Le istituzioni

Il 21 novembre scorso, in Aula, la consigliera di minoranza Anna Paola Marongiu si era fatta portavoce del malcontento: «Sarebbe stato auspicabile mettere a disposizione un servizio navetta per raggiungere l’ufficio di Assemini. Oppure ricorrere al camper delle Poste itineranti».

E proprio ieri la sindaca Monica Cadeddu ha reso noto che la richiesta a Poste è stata inoltrata: «Comprendo il disagio e per questo ho richiesto con urgenza la disponibilità di un camper adibito a ufficio postale temporaneo».

Arrivano anche le giustificazioni di Poste: «I lavori sono parzialmente realizzati. L’Azienda si scusa per i disagi con i cittadini».