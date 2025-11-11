Poste chiuse, protesta in piazza 

Un centinaio di persone in piazza per protestare contro la chiusura per lavori dell’Ufficio postale di Guspini e la mancata attivazione di uno sportello mobile in un container, come fatto in casi analoghi. Grande assente l’amministrazione comunale, nonostante l’invito, anche se in serata il sindaco ha diramato un comunicato stampa. Giovani e anziani hanno discusso delle difficoltà che per circa un mese la comunità dovrà affrontare con trasferte forzate nei paesi vicini. «È grave l’assenza dell’amministrazione comunale, che ha snobbato la protesta dei cittadini», ha dichiarato Francesco Marras, uno degli organizzatori: «Da una settimana chiediamo al Comune di trovare una soluzione ma il risultato è stato zero. Da ieri l’ufficio postale è sbarrato e migliaia di persone non possono neppure prelevare i propri soldi. Il Comune conosceva da mesi il problema e non è stato in grado di risolverlo: si tratta di una semplice concessione di suolo pubblico. Una vergogna e un disagio enorme per l’intera cittadinanza. Abbiamo gli stessi diritti di chi vive a Pabillonis o San Gavino: ci sentiamo umiliati. Pensiamo davvero che riusciranno a finire i lavori in pochi giorni?»

Il consigliere del Pd Filippo Usai era l’unico rappresentante dell’Aula, tra maggioranza e minoranza, in piazza: «Il rammarico più grande è constatare che fossi solo, con il sindaco assente. La politica si fa tra la gente e per la gente: la tutela dei più deboli non ha colore. Gli uffici comunali erano disponibili a collaborare con Poste, che aveva ipotizzato un container provvisorio, poi è iniziato un rimpallo di responsabilità. Se il Comune non ha colpe, il sindaco avrebbe dovuto spiegare pubblicamente come stanno le cose». Molti cittadini impossibilitati a partecipare hanno seguito la diretta Facebook che ha superato le 3.300 visualizzazioni.

La denuncia

«Non è un problema politico ma di diritti», ha dichiarato Marinello Frau, segretario dello Spi Cgil: «Si poteva risolvere con un container, come Poste aveva previsto. Invece l’ufficio resterà chiuso e l’amministrazione dovrebbe muoversi per rimediare. Un servizio che serve 10mila persone non può chiudere così. Per chi non ha l’auto, raggiungere Gonnosfanadiga non è semplice. Come sindacato faremo tutto il possibile. Non abbassiamo la guardia». Marino Melis ha denunciato «una situazione che si ripercuote contro il ceto più debole. Se non ci mobilitiamo saremo sempre calpestati».

Nel corso dell’incontro, Dario Atzori ha proposto di chiedere un confronto immediato con l’amministrazione. Il gruppo di cittadini ha deciso di inviare un esposto all’Agcom e chiederà al prefetto un intervento urgente. Intanto si lavora per coinvolgere parlamentari e consiglieri regionali, affinché la questione approdi nelle sedi istituzionali competenti. «Non ci fermeremo», concludono gli organizzatori.

La nota del sindaco

In serata, il sindaco De Fanti ha diffuso un comunicato in cui ribadisce la «forte contrarietà alla chiusura», causa di grave disservizio, e torna a smentire la versione di Poste Italiane (nessun diniego a una richiesta mai avanzata) confermando la disponibilità immediata delle aree antistanti e retrostanti l’ufficio per ospitare un ufficio provvisorio.

