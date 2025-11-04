VaiOnline
Guspini.
05 novembre 2025 alle 00:15

Poste chiuse per un mese: è scontro 

Niente container, utenti a Gonnosfanadiga: polemica sindaco-azienda 

Monta la protesta a Guspini per la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Torino, l’unico del paese, che da martedì prossimo e per 35 giorni sospenderà ogni attività – compreso lo sportello automatico – per consentire i lavori del progetto nazionale Polis, promosso da Poste Italiane per trasformare gli uffici dei piccoli e medi comuni in sportelli unificati di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Durante i lavori gli utenti dovranno rivolgersi all’ufficio postale di Gonnosfanadiga, aperto solo la mattina.

Versioni a confronto

Il sindaco Giuseppe De Fanti, che è anche presidente della Provincia, denuncia l’assenza di una soluzione alternativa: «Abbiamo proposto varie opzioni per un ufficio provvisorio – rimarca – con sopralluoghi tecnici e disponibilità di locali comunali ma Poste ha deciso di procedere con la chiusura, sostenendo che i container mobili vengono utilizzati solo per lavori superiori ai 60 giorni, mentre qui ne sono previsti 35».

Da parte sua, Poste Italiane smentisce questa ricostruzione e afferma di aver proposto, a prescindere dalla durata dei lavori, l’installazione del container e di aver individuato uno spazio idoneo: il piazzale antistante l’attuale ufficio. «Non è stato possibile posizionare il container – precisa la società – perché l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico non è stata concessa».

«Disservizio grave»

Intanto monta la protesta dei cittadini, che lamentano l’assenza di una sede temporanea come accaduto in altri comuni, ad esempio San Gavino. «Accogliamo positivamente gli interventi di ammodernamento – dichiara il consigliere di maggioranza Filippo Usai – ma non è accettabile un disservizio così grave». Dalla minoranza, Simona Cogoni esprime preoccupazione: «Chi non ha mezzi, in particolare gli anziani, non potrà raggiungere Gonnosfanadiga. È un disagio enorme, anche per i lavoratori».

Anziani e disabili

«Sono decisioni prese dimenticando i bisogni delle persone», protesta Giuseppe Corato, pensionato. Emilio Usai rincara: «Siamo una comunità di 11mila abitanti con un territorio vasto. Gli anziani, la fascia più numerosa, non hanno strumenti tecnologici né mezzi propri per spostarsi».

Filippo Usai aggiunge: «Le persone sole o con disabilità non possono recarsi altrove o svolgere le operazioni online. È un diritto accedere ai servizi essenziali senza disagi: non possiamo essere trattati come una realtà di serie B».

