Poste chiuse per lavori, utenti in trasferta ad Assemini 

Restyling dell’ufficio postale di Decimomannu. L’edificio, situato in via Nazionale, resterà chiuso presumibilmente per due mesi (40 giorni lavorativi). Si tratta di un nuovo passo del progetto “Polis - casa dei servizi digitali” che sta interessando tutta la Sardegna meridionale.

Nel dettaglio i lavori previsti comprendono la completa ristrutturazione nonché la riorganizzazione degli spazi e il miglioramento del comfort ambientale. E ancora l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e alle operazioni. Novità anche per i servizi che, in un prossimo futuro, verranno offerti agli utenti. Tra le altre cose sarà possibile richiedere alcuni certificati Inps direttamente allo sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.Durante i lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Decimomannu la continuità di tutte le prestazioni attraverso una postazione dedicata nell’ufficio postale di “Assemini 1” di via Cagliari, operativo secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. L’ufficio postale di Assemini 1 è dotato di Atm postamat in funzione 24 ore su 24.

