Poste chiuse, la protesta del sindaco 

L’ufficio postale del Comune di Villacidro resterà chiuso da martedì al 16 marzo, per i servizi essenziali i cittadini dovranno recarsi a San Gavino. È l’estrema sintesi di una comunicazione di Poste Italiane al sindaco, Federico Sollai, che non nasconde la rabbia per una scelta «ingiustificabile e dannosa per un paese di 13 mila abitanti, con molti anziani e persone affidate ai servizi sociali». E il primo pensiero è stato scrivere una lettera al prefetto di Cagliari, Paola Dessì, che si è messa subito a disposizione per interloquire con Poste Italiane al fine di trovare una soluzione.

I fatti

Con l’approssimarsi della ristrutturazione dell’edificio postale di via Repubblica, nell’ambito del progetto Polis, la direzione della filiale di Poste di Cagliari ha chiesto al Comune l’autorizzazione al posizionamento di un ufficio mobile sul marciapiede di via Fluminiera, per 20 giorni Richiesta accolta, a patto che l’area venisse delimitata e messa in sicurezza, soprattutto che il richiedente rispondesse di eventuali danni arrecati. Tutto questo succedeva a dicembre. Il 4 febbraio, il passo indietro. «La direzione – racconta Sollai – mi ha comunicato l’avvio dei lavori, informandomi che dal 10 febbraio al 16 marzo l’Ufficio resterà completamente chiuso, ai cittadini non resta che recarsi nella sede di San Gavino. Nessuno accenno ai precedenti accordi scritti e neppure alle numerose interlocuzioni telefoniche». Villacidro conta 13.000 abitanti, di cui 3.667 ultra sessantacinquenni, la fascia di popolazione che utilizza in modo prevalente i servizi postali. Tra questi, una parte rilevante è priva di mezzo di trasporto e quindi oggettivamente impossibilitata a recarsi quotidianamente a San Gavino per servizi essenziali. «Pensiamo – commenta Sollai – alla riscossione della pensione, al pagamento delle utenze, alle operazioni bancarie e finanziarie di base. Aspetto aggravato da una condizione di forte fragilità del territorio, tanto per citare un dato significativo, sono oltre 550 i residenti in carico ai servizi sociali comunali, tramite i piani personalizzati per i disabili, beneficiari di misure di sostegno».

I collegamenti

Non si può trascurare la carenza dei mezzi di trasporto pubblico da Villacidro a San Gavino, 12 chilometri di distanza. L’Arst prevede 4 corse solo di andata (7.39 - 8.29 -10.59 - 12.12) e 3 di rientro (9.11 - 12.03 -12.42). «È facile comprendere – aggiunge il sindaco – come tale situazione sia destinata a generare difficoltà, il rischio è che l’esasperazione possa tradursi in forme di protesta anche forti, in un contesto che diventa difficile da gestire. L’incontro col prefetto è per evitare allarmismi tra i cittadini. La sua disponibilità è stata immediata e rassicurante».

