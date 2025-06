Postazioni 118: incontro Areus e Terzo settore 

Il commissario straordinario dell’Areus Angelo Maria Serusi ha incontrato la consulta del volontariato, i rappresentanti degli enti del terzo settore convenzionati con il 118, per capire lo stato dell'arte della rete di soccorso che in Sardegna garantisce il 70% degli interventi del 118.

Un incontro utile per fare il punto su diverse istanze rimaste in sospeso, in particolare quella sulla proroga della convenzione che interessa le 196 postazioni di base sparse nell’Isola, in attesa dell'adeguamento al nuovo impianto normativo del Codice del Terzo Settore.

«Il commissario si è detto disponibile ad un confronto a breve con l’assessorato alla Sanità», sottolinea una nota, «per verificare alcune condizioni integrative dell’attuale convenzione anche in relazione a eventuali periodi di proroga, in modo da permettere agli enti interessati di programmare con più sicurezza gli investimenti nel parco mezzi e di poter avere più tempo maggiore per gestire i cambiamenti previsti dalla riforma».

RIPRODUZIONE RISERVATA